İşitme Engelliler Haftası'nda öğrencilere işaret dili eğitimi verildi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "19-25 Eylül İşitme Engelliler Haftası" dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik işaret dili eğitimi verildi.

İşitme engellilerin sessiz dünyalarına renk katmak, toplumsal entegrasyonu kolaylaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gaziantep genelindeki okullarda gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesi için devreye girdi. Büyükşehir, öğrencilere eğitim veren işitme engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlar arasında öne çıkan işaret dilinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki mağduriyetin asgari seviyeye indirilmesi için destek oldu, işaret dili eğitimi verdi. Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelere ağırlık verilen farkındalık etkinliğinden; işitme engelli bireyler ve aileleri başta olmak üzere eğitime dahil olan diğer öğrenciler ve ebeveynleri memnun kaldı.

"Engelsiz Kent Gaziantep" mottosundan hareket ederek il genelinde önemli sayıda bulunan işitme engelli bireylerin hayatına daha fazla dokunmak amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri devam ederken bu özel hafta münasebetiyle verilen işaret dili eğitimi, iletişimin sürdürülebilir kılınmasında ve yaygın hale gelmesinde önemli rol oynayacak.

İşitme engelli bireyleri toplumla kaynaştırmak, sosyal mecralarda daha aktif kılmak için girişilen bu proje ile farkındalığı küçük yaşlardan itibaren oluşturmak amaçlanıyor. - GAZİANTEP