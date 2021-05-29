İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası başladı

İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Karabük'te start aldı.

İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden toplam 9 takımın mücadele edeceği ve 29 Mayıs - 2 Haziran arasında gerçekleşecek şampiyona 5 gün sürecek. Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda başlayan müsabakayı, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte federasyon yöneticileri de takip etti. Müsabakanın ilk gününde Ankara Sağırlar GSK rakibi Muğla Ortaca İESK'yı 22-9 mağlup ederken, günün ikinci karşılaşmasında İstanbul Sessizler SK ise Denizli İESK'yı 9-7 mağlup etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Milli Takım'a sporcu seçtiklerini söyledi. İlk defa kurulan bir takımın 2018 yılında Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu kaydeden Kıhtır, "Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz ama pandemiden dolayı biraz eksikliklerimiz var. Yeniden bir takım oluşturmak ve daha başarılı olmak için pandemi düzeldikçe daha iyilerini yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise, sporun her alanında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Kadınlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Geçen hafta da İşitme Engelliler Basketbol ve Voleybol hem kadın hem de erkek Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliğini yaptık. Sporcuların Karabük'e gelmeleri ve Milli Takım seçmelerinden dolayı Karabük'ü tanıtma fırsatı buluyoruz" ifadesinde bulundu. - KARABÜK