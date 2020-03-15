İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Genel İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

6 saat önce

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor Elazığ'da işitme engellilere yönelik açılan kursta 20 kursiyer, işaret diliyle hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da işitme engellilere yönelik açılan kursta 20 kursiyer, işaret diliyle hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.

İl Müftülüğü tarafından İşitme engellilere yönelik kursa açıldı. Açılan kursta işitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenmeye başladı. 20 kadın kursiyerin katılımıyla oluşturulan sınıfta belirli saatlerde verilen dersler de birçok ilmihal bilgilerinin de öğretildiği aktarıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verdiklerini belirten kursu öğreticisi Hatice Baykal, "Bu konularda bayanların eksik konularını tamamlamaya çalışıyoruz. İşarete dili ile hem Kur'an hemde ilmihal anlatıyorum. İlk zamanlar çok işaret dili bilmediğim için biraz zorlanmıştım. İşin içerisine girdikçe onların bana yardım ile bayağı bir ilerleme kayıt ettim. Çok azimli ve istekliler. Engel denilen bir şey yok. İnsan yürekten isteyince azimli oldukça yapamayacağı hiçbir şey yok. Bütün engelli kardeşlerim kendilerini eve kapatmasınlar. Bir şeyler ile uğraşsınlar" dedi.

Kur'an eğitimi aldığını aktaran işitme engellilerden Arzu Körpi işaret diliyle "Çok mutluyum Allah için ben öğreniyorum. Kur'an okumayı çok istedim. Bunun için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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