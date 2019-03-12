Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler İstanbul'dan 1 Puanla Döndü

İşitme Engelliler İstanbul'dan 1 Puanla Döndü

45 dakika önce

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

İşitme Engelliler İstanbul'dan 1 Puanla Döndü, System.String[]
Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Lig maçında deplasmanda İstanbul Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı karşında 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kalan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, evine 1 puanla dönmesini bildi. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyarak Mustafa Şaşmaz'ın iki golü ile maçtan beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Kulüp Başkanı Mahmut Zafer Taştan, her zaman desteğini gördükleri Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başta olmak üzere tüm yetkililere ve taraftarlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Kartal Belediyesi, İstanbul, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler İstanbul'dan 1 Puanla Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]