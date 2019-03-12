İşitme Engelliler İstanbul'dan 1 Puanla Döndü

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı ile 2-2 berabere kaldı.



Lig maçında deplasmanda İstanbul Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Takımı karşında 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kalan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, evine 1 puanla dönmesini bildi. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyarak Mustafa Şaşmaz'ın iki golü ile maçtan beraberlikle ayrıldı.



Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Kulüp Başkanı Mahmut Zafer Taştan, her zaman desteğini gördükleri Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başta olmak üzere tüm yetkililere ve taraftarlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

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