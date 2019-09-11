İşitme engelliler judo milli takım kampı devam ediyor

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı kampı Manisa'nın Salihli ilçesinde devam ediyor. Ortak çalışma kampına dönüşen kampa Manisa İli, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Bergama judo takımları katılırken, genelde randori çalışması yapıldı.

İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Kampı ortak çalışma kampına dönüştürdük ve randori çalışmaları yapıyoruz. Ortak çalışma kampına iştirak eden Manisa İli Judo Takımı ve antrenörü Erdal Bagaç'a, İzmir BB Judo Takımı ve antrenörü İzzettin Tunç, İzmir Bergama Judo Takımı ve antrenörü Selçuk Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi.

Judo Milli Takımımıza katkı ve desteklerinden dolayı milli takım antrenörü Osman Gökçül; Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Salihli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz'a federasyon başkanı ve camia adına plaket verdi.

Milli takım kampı 17 Eylül'de sona erecek.