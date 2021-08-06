İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da Hazırlandı - Son Dakika

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da Hazırlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı kampı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Konya'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takım kampı sona erdi. 26 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'ta sona eren kampa; 3 antrenör, 14 erkek, 8 bayan sporcu, masör ve tercüman olmak üzere toplam 27 kişi katılırken; Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına erkeklerde Yusuf Çelik, kadınlarda Esma Gökülü de kampta yer aldı. Kampta hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 28 Ekim'de Fransa'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak.

Son Dakika

Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi

Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi

Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler

Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor