İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis'te gerçekleştirildi.

Beşevler Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada büyükler kategorisinde 21 ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Metin Tekin, Muhammet Ağaç, Murat Turanlı, Mevlüt Akmaz ve Osman Tenk, kadınlarda ise Elif Küçükarslan, Dilek Ölçer Altın, Didem Öğdü ve Yadigar Talayhan Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 spor branşında faaliyet gösterdiklerini bunlardan birisinin de judo olduğunu belirterek, "Buradan sonra nisan ayında Fransa'da İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası yapılacak. Buradan madalya alan ve dereceye giren sporcularımız Fransa'da yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takım düzeyinde katılım sağlayacaklar. İnşallah orada da başarılı olurlar." diye konuştu.

Vural, federasyon olarak faaliyet gösterdikleri tüm spor branşlarında iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan aynı salonda Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve yarın sona erecek Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor.