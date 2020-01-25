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İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı
6 saat önce
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis'te yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis'te yapıldı.
Kilis Beşevler Spor Salonu'nda yapılan Türkiye İşitme Engelliler şampiyonada büyükler kategorisinde 21 ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda erkeklerde Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Metin Tekin, Muhammet Ağaç, Murat Turanlı, Mevlüt Akmaz ve Osman Tenk, kadınlarda ise Elif Küçükarslan, Dilek Ölçer Altın, Didem Öğdü ve Yadigar Talayhan Türkiye şampiyonu oldu. - KİLİS
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