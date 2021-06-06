İşitme engelliler judo ve karate Türkiye şampiyonaları yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sincan Spor Salonundaki şampiyonalarda büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:

İşitme engelliler karate ve judo Türkiye şampiyonaları Ankara 'da yapıldı.

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Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor