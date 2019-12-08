İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı, olimpiyatlara sahilde hazırlanıyor

Olimpiyat ve dünya üçüncülüğü başarılarına sahip İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı, kış olimpiyatları öncesi hazırlık kampını, kondisyon depolamak için Antalya sahilinde gerçekleştiriyor.

Türkiye'de 2002'de kurulan ve 2007'de ABD'de düzenlenen İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda 3x13 kilometre dalında üçüncülük elde eden Kayak Milli Takımı, 2014'te Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli takım, İtalya'da 12-21 Aralık'ta düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları öncesi hazırlık kampını, antrenör Yavuz Tanyeri'nin talebiyle Antalya sahillerinde yapıyor. Sahil kenarında koşup, fitness salonunda ağırlık çalışan sporcular, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Tanyeri: "(Kamp yeri Erzurum mu, Erciyes mi olsun?) diye tartışıldı"

İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı Antrenörü Yavuz Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlara kayaklı koşuda 1, alp disiplini kategorisinde de 2 sporcuyla katılacaklarını aktardı.

Kayaklı koşuda yarışacak Ömer Altunkaynak'ın, 2014'te Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan takımda yer aldığını, alp disiplininde yarışacak İdris Gökberk Şimşek ve Hamdi Yağcı'nın ise ilk kez uluslararası bir organizasyona katılacaklarını dile getiren Tanyeri, şunları söyledi:

"Geçen sezonun sonundaki 6 günlük kar çalışmasından sonra bugüne kadar hiçbir çalışma yapmadık. Federasyonda, 'Kamp yeri Erzurum mu, Erciyes mi olsun?' diye tartışıldı. Havanın sıcaklığı, iklimin bize sağlayacağı imkanlar açısından Antalya olmasını düşündük ve burada yapılmasına karar verdik. Bir sporcunun kayaklı çalışması elbetteki dağda olur. Zihinsel çalışacaksa, o ortam hazırlanır. Kondisyon ve fiziki uygunluk çalışması yapılacaksa, sıcak iklim, denizden, nemden yararlanılacak, oksijen basıncının az olduğu bir bölge daha iyidir."

İtalya'da düzenlenecek olimpiyatların büyük ihtimalle yapay kar üzerinde gerçekleştirileceğini aktaran Tanyeri, yapay karın normal kardan daha sert olduğunu vurguladı. Tanyeri, bu nedenle yarışmada pist üzerindeki hakimiyetin daha iyi olması gerektiğini, kampta da güç ağırlıklı bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kayaklı koşuda yarışacak Ömer Altunkaynak'ın derece almasını beklediklerini belirten Tanyeri, alp disiplinde yarışacak isimlerden İdris Gökberk'in ise teknik olarak çok iyi olduğunu, üzerindeki stresi atabilmesi durumunda ilk 10'a girebileceğini kaydetti.

Marangoz ustası milli sporcu

Milli sporcu Ömer Altunkaynak, işitme engelliler lisesinde okurken kayak yapmaya başladığını, ilk katıldığı milli takım seçmelerinde elendiğini dile getirdi.

Ertesi yıl daha çok çalışarak elemeleri geçip, 2014'te Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda yarışacak milli takımda yer aldığını anlatan Altunkaynak, "Normalde özel sektördeki bir fabrikada 11 senedir marangozluk yapıyorum. Sabah 08.00, akşam 18.00 arası çalışıyorum. Akşamları koşuyorum, antrenman yapmaya çalışıyorum. Bu üçüncü uluslararası yarışmam. İlk kez bireysel olarak yarışmaya katılacağım. Umarım derece alırım." diye konuştu.

Milli sporcu İdris Gökberk Şimşek de kayağa beş yaşında dedesi ve amcaları sayesinde başladığını, büyüdükçe yarışlara katılarak kendisini geliştirdiğini kaydetti. "Olimpiyatlarda hedefim ülkem için en iyi dereceyi elde edebilmek." diyen Gökberk, ileride dünya şampiyonu olmak istediğini ifade etti.

Bir diğer milli sporcu Hamdi Yağcı da 9 yaşında Kayseri Erciyes'de babasının öğretmesiyle kayağa başladığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.