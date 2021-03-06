İşitme engelliler, Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında işaret diliyle İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

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Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'nun organize ettiği etkinlikte bir araya gelen işitme engelliler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tek, İstiklal Marşı'nı ilk defa işaret diline çeviren Nermin Merdanoğlu ve işitme engellilerin katıldığı Milli Şairi anma töreni programında şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Merdanoğlu'nun rehberliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı okuyan işitme engelliler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

İsmail Tek, burada işaret diliyle yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 100. yılında böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "İstiklal Marşı'nı işaret diline çevirmek ve öğretmek için 20 yılı aşkın çalışıldı. Mehmet Akif Ersoy'u kabri başında ziyarete geldik. Federasyon adına, 2003'te İstiklal Marşı'nı ilk kez işaret diline çeviren Nermin Merdanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu işaret dilini ömür boyu kullanacağız." dedi.

Merdanoğlu da İstiklal Marşı'nın işaret diline çevrilmesi ve eğitimi konusunda yıllarca çalıştığını dile getirerek, "Çalışmalarımız meyvesini verdi ve Ankara'da 2003'te çevirdikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi olarak çocuk resepsiyonunda İstiklal Marşı okuduk. Bakanlar çok duygulandılar. Ardından Anıtkabir'de nota onaylı belgeli olarak İstiklal Marşı'nı işaret diliyle sunduk, çok memnunum. Şimdi bu kadar yayılmasından çok memnunum. İnşallah güzel yerlere gider, güzel ilerlemeler olur." diye konuştu.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tek, etkinliğin ardından Nermin Merdanoğlu'na plaket takdim etti.