İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nda hedef yaz olimpiyat oyunları

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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2022'de Brezilya'da yapılması planlanan 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılıp derece almayı hedefliyor.

İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları için Karabük'e gelen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası futbolcuların, kulüplerin ve antrenörlerin futbolu çok özlediğinin ortaya çıktığını söyledi.

İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig gruplarını birinci tamamlayıp İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazanan takımlara başarı dileyen Karacif, "Umarım her şey gönüllerince olur. Bir hafta sonraki İşitme Engelliler Futbol Süper Lig maçları, milli takım oyuncularını seçme adına önümüzdeki olimpiyat sürecinde bize ışık tutacaktır." diye konuştu.

Karacif, yetenekli oyuncuları tespit ettiklerini belirterek, "Umarım o yetenekli oyuncular milli takımımızı ileriye taşıyacaktır. Buna vesile olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"Milli takımı daha ileri noktalara taşımak istiyoruz"

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Karacif, yeni seçecekleri ve eski tecrübeli futbolcularla milli takımı daha ileri noktalara taşımak istediklerini kaydetti.

Ramazan Karacif, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, Mayıs 2022'de Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak. Orada kesinlikle ve kesinlikle derece yapmak. Umarım buna vesile oluruz. Genç kardeşlerimizi milli takımımıza kazandırmış oluruz. Maç oynanmadan kazanılmaz. İnşallah diyelim, dua edelim. Bu yönde çalışmalarımız olacak. İnşallah nasip olur. Hedefimiz, kesinlikle şampiyonluk. Türkiye'nin sağırlar liglerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda yeri kesinlikle derece, şampiyonluk olmalı zaten. Umarım biz de bu şampiyonlukta pay sahibi ve vesile oluruz."