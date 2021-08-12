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İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi - Son Dakika

İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

12.08.2021 14:34
İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı, Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı, Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Üyesi Mehmet Alaattin Nalcıoğlu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de Afyonkarahisar'da kampa giren milli takımları ziyaret etti. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol takımı 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek Deaflympıcs'e katılım için (işitme engelliler yaz olimpiyatı) grup eleme maçları kapsamında ilk kampını 15 Temmuz -02 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yaptı. Milli takım 09-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ikinci kampı için de Afyonkarahisar'ı tercih etti.

"Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

29 Ağustosta Çekya ile deplasmanda 25 Eylül'de de Fransa ile İstanbul'da grup eleme maçları yapılacağını belirten İşitme Engelliler Futbol Milli Takım Teknik Direktör Ramazan Karacif, hedeflerinin olimpiyatlarda şampiyon olarak ülkeyi gururlandırmak olduğunu kaydetti.

Öte yandan İşitme Engelliler Basketbol Milli takımı da 5-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ikinci kampı için Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor. 14 kişilik bir oyuncu grubu ile kampa girdiklerini söyleyen Basketbol Kadın Milli Takımı Baş Antrenörü Özlem Şencan; "15-23 Ekim tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasından güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz." dedi. - AFYONKARAHİSAR

İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

Karahisar, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi - Son Dakika Spor


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