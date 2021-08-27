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İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti - Son Dakika

İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti

27.08.2021 16:21
İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacağı Çekya mücadelesi için Prag'a gitti.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacağı Çekya mücadelesi için Prag'a gitti. Hareket öncesi havalimanında konuşan Takım kaptanı Ersin Mert, "Çekya maçını kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Sonra ikinci maçımızı Fransa ile yapacağız. Olimpiyatlara katılıp olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Brezilya'da gelecek yıl yapılması planlanan 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Pazar günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak İşitme Engelliler Milli Takımı, tarifeli uçakla Prag'a uçtu. 14.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, işaret dili eğitimi alan İGA çalışanları tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımız, türk spor tarihinin en başarılı takımıdır. Çünkü mazisinde bir avrupa, iki dünya bir de olimpiyat şampiyonluğu var. Şimdi Çekya ve Fransa ile olimpiyat eleme maçları oynayacağız. Hedefimiz 2022'de Brezilya'da yapılacak olimpiyatlara katılmak. Son şampiyon olmak bizi favori yapıyor" dedi.

ERSİN MERT: OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYORUZMilli takım kaptanı ve başarılı kalecisi Ersin Mert ise 15 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarında güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Mert, "Şimdi Çekya maçına gidiyoruz. Maçımızı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Sonra ikinci maçımızı Fransa ile yapacağız. Olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Sonuç olarak da olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Hedefimiz Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. Takımda bir problem yok. Yeni ve genç arkadaşlarımız katıldı. Onlarla daha güçlü olduk. Takım arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.  Kafilenin havalimanında karşılaştığı ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ersin Mert, "İşaret diliyle karşılanmamız bizi çok mutlu etti. Tüylerimiz diken diken oldu. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.DİYAR YILMAZ: İLK HEDEF ÇEKYAFutbolculardan Diyar Yılmaz ise "Türkiye olarak çok güçlü bir takımız. Çok iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İlk hedef Çekya. Onu kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Milli takım teknik direktörü Ramazan Karacif de hazırlıkların pandemi dönemine denk geldiğini aktardı. Karacif, "Oyuncularımızı çevrimiçi gönderdiğimiz eğitim programlarıyla zinde tutmaya çalıştık. Daha sonra kampımız gerçekleşti. Çekya'dan zaferle döneceğiz. Sonrasında Fransa maçı var. İki maçtan da galibiyet alarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti
İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti
İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti

Olimpiyat, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Milli Takımı, Çekya'ya gitti - Son Dakika Spor


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