İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Son Dakika Spor

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı

6 saat önce

koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı, System.String[]
koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPORUMU VE ANTRENMANIMI EVDE YAPIYORUM"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, milli sporcular Yasin Süzen, Ecrin Köse ve Cevat Şimşek, koronavirüse karşı uyulması gerekenlere şu mesajla vurgu yaptı:

"Hepimizin sorumlulukları var. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız ve kurumlarımız ülkemiz için seferber olmuşlardır. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak ülkemize ve milletimize destek olalım. Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye. Ben sporumu ve antrenmanımı evde yapıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakup Ümit Kıhtır'ın açıklamaları

-Yasin Süzen'in açıklamaları

-Ecrin Köse'nin açıklamaları

-Cevat Şimşek'in açıklamaları


- Ankara
Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:28 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı         
09:42
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı         
13:28
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta         
11:54
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:58:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve sporculardan koronavirüs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]