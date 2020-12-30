İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik - Son Dakika

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik

30.12.2020 10:22
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik, System.String[]

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettikVIDEO YOK"Normalleşme süreciyle birlikte organizasyonlarımızı yaptık""Çeşitli yarışmalar düzenledik""Pandemi Sürecinde Spor kitabı çıktıNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye...

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik

VIDEO YOK"Normalleşme süreciyle birlikte organizasyonlarımızı yaptık""Çeşitli yarışmalar düzenledik""Pandemi Sürecinde Spor kitabı çıktıNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 2020 yılı faaliyetleri hakkında ve gelecek sene organizasyonlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.2019 sonlarına doğru 2020 yılı faaliyet programı için çalışmalara başladıklarını anlatan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, "Aralık ayında tamamlamış olduğumuz 2020 yılı faaliyet takvimine göre, 2020 Ocak ayı başında ulusal ve uluslararası organizasyonlar için hazırlıklara başladık. 2020 yılı Ocak ayında 3 Türkiye Şampiyonası yaptık. Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nı Amasya'da, Badminton Türkiye Şampiyonası'nı Kastamonu'da ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da yaptık. Pandemi koşullarına göre hareket ettik" dedi."NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE ORGANİZASYONLARIMIZI YAPTIK"Faaliyet programlarını koronavirüs pandemisine göre güncellediklerini kaydeden Başkan Yakup Ümit Kihtir, "Bildiğiniz gibi dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran Kovid-19 nedeniyle devletimizin Mart ayında almış olduğu pandemi kısıtlamaları nedeniyle federasyon olarak biz de faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Kısıtlamaların yavaş yavaş kalkması sonrası, 30 Ağustos'ta Sakarya'da Türkiye Karate (Kata) Şampiyonası, hemen arkasından 06 Eylül tarihinde Eskişehir'de Türkiye Tekvando (Poomsea), 25-27 Ekim tarihlerinde Ankara'da Türkiye Tenis Şampiyonası yaptık" diye konuştu."ÇEŞİTLİ YARIŞMALAR DÜZENLEDİK"Başkan Kihtir, online olarak çeşitli organizasyonlarla sporculara ulaştıklarını aktararak, "Sağlık Bakanlığımızın 'Evde Kal Türkiye' projesi kapsamında, federasyon olarak bu projeye destek verdik ve o süreçte işitme engelli camiasına mensup sporcu, antrenör, hakem, sporcu aileleri ve herkese açık olan, evlerinde çektikleri sportif videoların değerlendirildiği 'Evde Kal Yarışmasız Kalma' gibi yarışmalar düzenledik. Yarışmada dereceye giren kişilere ödüller verdik" şeklinde konuştu."PANDEMİ SÜRECİNDE SPOR KİTABI ÇIKTI"Federasyonunun sağlık kurulunun pandemi dönemine özel kitap çıkardığını belirten Başkan Kihtir, "Sağlık kurulumuz pandemi sürecinde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve ne tür tedbirler alınması gerektiği ile ilgili milli takım antrenörlerimiz ve sporcularımız ile online toplantılar düzenlemiştir. Ayrıca sağlık kurulu üyelerimiz 'Pandemi Sürecinde Spor' adlı bir kitap derlemişlerdir. Bu kitapta; pandemi sürecinde sporcu psikolojisi, pandemi sürecinde diyet ve beslenme, pandemi sürecinde spor yaralanmaları, pandemi sonunda spora güvenli dönüş gibi konuları ele aldılar" ifadelerini kullandı.

Başkan Yakup Ümit Kihtir, 2021 için iyi dileklerde bulunarak, "2020 yılında gerçekleştiremediğimiz Dünya Güreş Şampiyonası, Avrupa Yol Bisiklet Şampiyonası ve Dünya Dağ Bisiklet Şampiyonası'nın yönetim kurulumuzun çalışmaları neticesinde 2021 yılında yapılması planlanmaktadır" diye sözlerini tamamladı.


İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik

Spor Federasyonu, Türkiye, Ankara, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir: Pandemi koşullarına göre hareket ettik - Son Dakika Spor


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