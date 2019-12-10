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İşitme Engelliler Süper Ligi

6 saat önce

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde karşılaştığı Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek taraftarını sevindirdi.

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İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde karşılaştığı Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek taraftarını sevindirdi.


İşitme Engelliler Süper Lig'inin güçlü ekiplerinden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, bu sezon taraftarı önünde çıktığı ilk kez maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.


İşitme Engelliler Erol Efrant Süper Lig Beyaz Grupta mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Esentepe Sahasında oynadığı maçta rakibi Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Belediyesi Spor İşleri Müdürü İshak Yıldız ve çok sayıda taraftarın izlediği maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.


Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve alınan galibiyetten dolayı mutlu odluklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları tebrik etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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