İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı'nın kampı

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, 9-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Karabük'te sürdürüyor.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Hakkı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde 16 sporcu ve 7 antrenörle hazırlık kamplarının devam ettiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 27 Ekim'de ikinci hazırlık kamplarının başlayacağını belirten Ünal, "9-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takım olarak olimpiyatlarda şampiyon olmuştuk. Takımımız tecrübeli." dedi.

Ünal, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmaları halinde bu başarıyı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere hediye edeceklerini kaydetti.

İlk hedeflerinin bu şampiyona olduğunu ifade eden Ünal, "Daha sonra Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Şu andaki takımımızı korumak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile olimpiyatta yine şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.

Kamp, yarın sona erecek.