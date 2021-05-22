İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Tekvando Türkiye Şampiyonası, 6 Haziran Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde, bireysel ile takım kategorilerinde yapılacak.
Şampiyonaya katılacak kulüpler, 1 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: AA
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