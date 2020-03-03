İşitme engelliler "Türk İşaret Dili Kitabı" için kamera karşısına geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşitme engelliler 'Türk İşaret Dili Kitabı' için kamera karşısına geçti - Son Dakika

İşitme engelliler "Türk İşaret Dili Kitabı" için kamera karşısına geçti

6 saat önce

Elazığ'da işitme engelliler hem yazılı hem dijital ortamda bulunacak olan "Türk İşaret Dili Kitabı" için kamera karşısına geçerek çalışmalara başladı.

İşitme engelliler

Elazığ'da işitme engelliler hem yazılı hem dijital ortamda bulunacak olan "Türk İşaret Dili Kitabı" için kamera karşısına geçerek çalışmalara başladı.


Fırat Üniversitesi ile Elazığ Şefkatli Eller İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği "Türk İşaret Dili Kitabı" hazırlanması için çalışma başlattı. İşitme engellilere yönelik olarak hazırlanma aşamasında olan dijital kitabın çalışmaları Fırat Üniversitesi Televizyonu'nun stüdyolarında, İstanbul ve Ankara'dan gelen 6 kişilik ekiple İşaret Dili Çevirmeni ve Eğitmen Neslihan Kurt danışmanlığında başlandı. 15 gündür devam eden çalışmaların sonunda kitabın hem yazılı hemde dijital ortamda görüntülü olarak yer alacağı belirtildi.


"Sağlıktan, bitkilere kadar 5 ciltlik kitap"


Hazırlıklarını sürdürdükleri ve çıkaracakları kitabı ülke çapında yaygınlaştıracaklarını aktaran Proje Koordinatörü Nevzat Kırgıç, "Burada çalışan ekip işitme engelli. Onların kendi doğal dillerini yani Türk İşaret Dili'ni nasıl dışarıya aktardıklarını göstermek amacıyla güzel bir proje başlattık, onu devam ettiriyoruz. Bu kitapla amacımız, Türkiye'de işaret dilini yaygınlaştırmak. 5 ciltlik bir kitap olacak. Sağlıktan, bitkilere kadar her başlıkta kategori bulunacak. Kitabımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.


Öte yandan çalışmaların çekim kısımlarının büyük ölçüde tamamlandığı, eksikliklerinin giderilmesinin ardından tamamlanma sürecine girileceği ve kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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