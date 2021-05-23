İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, 4-5 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Şampiyonası 4 Haziran Cuma günü, Türkiye Karate Şampiyonası ise 5 Haziran Cumartesi günü Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonalara yeni sezon vizeli ve lisanslı sporcular katılabilecek.