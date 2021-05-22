İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon vizeli ve lisanslı sporcuların katılacağı organizasyon, kadın ve erkeklerde büyükler kategorisinde düzenlenecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 4 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek.