İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğinden, işitme merkezlerinin tam kapanma sürecinde hizmet vermesi talebi - Son Dakika

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde işitme merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi talebinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, daha önce kapanma dönemlerinde hizmet veren işitme merkezlerinin, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 422927 sayılı ve 30 Nisan 2021 tarihli "Acele" ibareli yazısı ile tam kapanma dönemi boyunca kapalı olması kararı alındığı aktarıldı.

İşitme merkezlerinin tam kapanma dönemi boyunca hizmet vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çünkü; işitme cihazı kullanan işitme engelli vatandaşlarımızın marka ve modele göre hizmetini satın aldığı işitme cihazı merkezinden hizmet alması gerekmektedir. Her merkezin hastası özel olup işitme cihazının ayarları bu merkezlerdeki odyolog ve odyometristler tarafından yapılmaktadır. Cihazın bakım onarım ve yedek parçaları tamir ve temini satın aldığı merkez ve kullandığı markaya göre çeşitlilik göstermektedir. İşitme cihazında bir hortum, kalıp gibi ufak bir parça eksikliği bile işitme cihazını kullanılmasını engellemektedir. Bu zaruri ihtiyaçlar yine bu merkezler tarafından tedarik edilmektedir. Tüm bunlardan dolayı işitme merkezleri işitme sağlığı için açık olmalıdır."