İŞİTME ENGELLİLER YANGIN İHBARINI NASIL YAPACAKLARINI SORDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi tarafından işitme engellilere yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında, yangın ve yangına müdahale konusunda çeşitli bilgiler verildi. Eğitim sırasında işitme engellilerin sorduğu en önemli soru ise 'Yangın ihbarını nasıl yapacağız' oldu.

19-25 Eylül tarihleri arasında kutlanan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası ve 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) ev sahipliğinde Manavgat'ta yaşayan işitme engelliler için Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi tarafından Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın'ın işaret dili tercümanlığı ile bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Sorgun Mendirek Sahili DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte işitme engellilere DEKAFOK Başkanı Seher Akyol tarafından da deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi görevlileri tarafından da yangın ve yangına müdahale anlatıldı.

İTFAİYECİ OLMAK İSTEDİ

Eğitimde yangınların çıkma sebebi, yangına ilk müdahale ve yangın tüplerinin yanı sıra itfaiyeci kıyafetleri hakkında da bilgi alan işitme engellilerden birine itfaiyeci kaskı ve kıyafeti giydirildi. İtfaiyeci olmak istediğini belirten işitme engelli kadına, itfaiye görevlileri itfaiye eri olmanın prosedürlerini anlattı. Bilgilendirmenin ardından işitme engelliler itfaiye aracının hortumundan yangına müdahale eder gibi köpük sıktı.

'YANGIN OLDUĞUNDA NASIL İHBAR EDECEĞİZ'

Soru cevap kısmında işitme engelliler, kendileri için telefonla iletişim kurmanın zor olduğunu belirterek, 'Yangın çıktığında nasıl ihbar edeceğiz' diye sordu. Bu konuda henüz bir uygulamanın olmadığını belirten itfaiye görevlisi, bu konuda üst makamları bilgilendireceğini ve işitme engellilerin taleplerini ileteceğini söyledi. Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ise konu hakkında bir çözüm bulununcaya kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan 724 ücretsiz işitme engelliler tercümanlık hattının kullanılarak bilgi verilebileceğini söyledi.