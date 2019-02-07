Son Dakika Haberleri: İşitme engelliler yararına denim koleksiyonu

İşitme engelliler yararına denim koleksiyonu

10 dakika önce

Taypa Tekstil'in üretim teknolojisinin Özlem Süer mentorluğunda kullanılmasıyla sanatsal kapsül denim koleksiyonu oluşturuldu.

İşitme engelliler yararına denim koleksiyonu, System.String[]
Taypa Tekstil'in üretim teknolojisinin Özlem Süer mentorluğunda kullanılmasıyla sanatsal kapsül denim koleksiyonu oluşturuldu. Koleksiyonun geliri Dem Derneği koordinasyonunda işitme engelli bireylerin istihdamı, işiten bireylerin işaret dili eğitimi ve bu konudaki farkındalığı için kullanılacak…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17 

Özlem Süer, Ekonomi
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