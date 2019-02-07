İşitme engelliler yararına denim koleksiyonu
10 dakika önce
Taypa Tekstil'in üretim teknolojisinin Özlem Süer mentorluğunda kullanılmasıyla sanatsal kapsül denim koleksiyonu oluşturuldu.
Taypa Tekstil'in üretim teknolojisinin Özlem Süer
mentorluğunda kullanılmasıyla sanatsal kapsül denim koleksiyonu oluşturuldu. Koleksiyonun geliri Dem Derneği koordinasyonunda işitme engelli bireylerin istihdamı, işiten bireylerin işaret dili eğitimi ve bu konudaki farkındalığı için kullanılacak…
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17
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