Son Dakika Haberleri: İşitme Engellilerde 7 Şampiyona Bir Arada

İşitme Engellilerde 7 Şampiyona Bir Arada

26 dakika önce

İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları Mersin'de düzenlenecek.

İşitme Engellilerde 7 Şampiyona Bir Arada, System.String[]
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları Mersin'de düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonalarda yer almak isteyen sporcu ve kulüplerin, 19 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Organizasyonda bir sporcu işitme engelliler lisansı ile en fazla iki spor branşında müsabakalara katılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:52 Kaynak: AA

Tenis, Mersin, Spor
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