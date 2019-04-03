İşitme Engellilerde 7 Şampiyona Bir Arada
26 dakika önce
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları Mersin'de düzenlenecek.
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye
şampiyonaları Mersin
'de düzenlenecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Mersin'deki Servet Tazegül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonalarda yer almak isteyen sporcu ve kulüplerin, 19 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
Organizasyonda bir sporcu işitme engelliler lisansı ile en fazla iki spor branşında müsabakalara katılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:52 Kaynak: AA
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