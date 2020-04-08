İşitme engellilere Kovid-19'u işaret diliyle anlattılar - Son Dakika

Edirne'de Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdehale Derneği üyeleri, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret diliyle anlattıkları kliple dikkat çekti.

İşitme engelli vatandaşlar için hazırlanan klipte, işaret diliyle koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ve çeşitli tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Videoda doğru el yıkama teknikleri, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe gibi işaret diyile anlatıldı.

Derneğin Edirne Koordinatörü Tuğberk Emre Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet ve acil müdehale ekibi olarak evde olsalar da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığını 14 maddeden oluşan koronavirüsten korunma kurallarını işaret diliyle anlattıklarını belirten Aktaş, "Lütfen kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Size bu süreçte AFAD il müdürlüğümüzde oluşturuna Vefa Sosyal Destek Grubu, tüm ihtiyaçlarınız için destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." diye konuştu.