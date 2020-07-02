İşitme engellilere özel ağız kısmı şeffaf maske ürettiler - Son Dakika

İşitme engellilere özel ağız kısmı şeffaf maske ürettiler

Düzce Gençlik Merkezi, işitme engellilerin iletişim kurarken dudak okumada sorun yaşamaması amacıyla ortası şeffaf olacak şekilde maske üretmeye başladı.

Düzce Gençlik Merkezi, işitme engellilerin iletişim kurarken dudak okumada sorun yaşamaması amacıyla ortası şeffaf olacak şekilde maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler İşitme engellilere dağıtılacak.

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Korona virüs salgını nedeni ile Düzce'de daha önce Valilik kararı ile sokağa maskesiz çıkmak yasaklanmıştı. Yasak nedeniyle maske takmak zorunda kalan işitme engellilerin taktıkları maskeler, iletişim kurarken dudak okumalarına engel oldu. Maske takan işitme engellilerin iletişim kurma sorunlarına çare bulmak için çalışma başlatan Düzce Gençlik Merkezi personeli ise işitme engellilerine özel maske ağız kısmı şeffaf maske üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun şekilde üretilen ortası şeffaf olan maskeler, Düzce'de işitme engellilerine dağıtılacak.


İşitme engellilerin maske ihtiyacını bu şekilde çözeceklerini dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik merkezimizde genç liderlerimizle genç gönüllülerimiz ile kurduğumuz bağlarımız var. Bu bağlarımızın arasında işitme engelli ve engelli bireylerimiz de var. İşitme engelli bir hanımefendi, bir gençlik liderimize bir talebi ve düşüncesi olduğunu söyledi. Kendi içimizde arkadaşlar ile bunu istişare ettik. Ağız bölgesi görünen ve aynı zamanda karşı taraftaki kişiye de vereceğimiz ve karşılıklı işaret dili ile ağız okuma yöntemi ile iletişimlerini rahat kurabileceklerini düşündük. Bu üretimi kendi merkezimizde kendi makinelerimizle ve kendi arkadaşlarımız ile yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir destek almaksızın bunu yapıyoruz. Kullandığımız bezler Sağlık Bakanlığı onaylı ve tavsiyeli bezler niteliğinde yaptık ve üretime devam ediyoruz. İşitme engellileri derneği ile de bir görüşmemiz oldu. Onların bizden sayıca bir talepleri oldu. İnşallah o talepleri yerine getireceğiz. Güzel bir uygulama oldu. Faydalı bir uygulama oldu. Diğer illere örnek olmaya gayret ediyoruz. Faydalı işler yaparak insanlara değer katmaya değer üretmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

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