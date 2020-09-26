İşitme engellilere özel şeffaf maske üretimine başlandı - Son Dakika

Bilecik Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işitme engellilerin iletişim sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için özel şeffaf maske üretimine başlandı. Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray'ın sunduğu şeffaf maske projesine Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri de duyarsız kalmadı.

Konuyla ilgili bilgi veren Ece Demiray, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle ülke genelinde zorunlu olarak maske kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Demiray, "Bu nedenle bizler de işitme engelli kursiyerlerimiz ile iletişim noktasında sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu sorunu nasıl çözebiliriz derken aklımıza şeffaf maske üretme fikri geldi. Konuyu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze aktardığımızda kendileri de bu düşüncemizi haklı bularak gerekli girişimlerde bulundular. Ürettiğimiz şeffaf maske sayesinde pandemi sürecinde hem sağlığımızı koruyor hem de kursiyerlerimiz ile çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz. İşitme engelli kursiyerlerimiz gibi ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine eğitim veren öğretmenlerin de ihtiyaç duymaları halinde Halk Eğitimi Merkezimiz aracılığı ile maske ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" dedi.

Demiray özellikle işitme engelli kursiyerler şeffaf maskelerden son derece memnun kalırken öğretmenleri ve merkez yetkililerine teşekkür ettiler. - BİLECİK