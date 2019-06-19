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İşitme engellilere ses olacak kurs

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi, işitme engellilerle daha kolay ve rahat iletişim kurmak isteyen Nevşehirliler için Türk İşaret Dili Kursu açtı.

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Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi, işitme engellilerle daha kolay ve rahat iletişim kurmak isteyen Nevşehirliler için Türk İşaret Dili Kursu açtı. Seslerin olmadığı dünyaya yeni bir pencere açan kursta, yüzlerdeki mimikler ve ellerin ahenkli ritmi, işitme engelliler için bir dil oluyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişime geçebilmesi için Türk İşaret Dili kursu açıldı. Kurulduğu günden bu yana açtığı kurslarla Nevşehir'de binlerce kişiye farklı konularda eğitimler veren ve örgün eğitimde kentte öncülük eden Kapem'de, uzman eğitmenlerce verilen kursa gelen gençler, birbirlerini anlamak için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kurallarını da öğreniyor. Her kelimenin farklı bir işarette kendini bulduğu kursta, her işaret de bir işitme engelliye ses olacak.

Kursa katılan kursiyerler Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin işitme engelli olduğunu ifade ederken kendilerinin bu vatandaşlara destek olmak amacıyla bu kursa geldiklerini ifade ettiler. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer'de açıklamasında, " Belediye Başkanımız Rasim Arı öncülüğünde toplumsal alanda ihtiyaç olan kurslara biraz daha önem vermeye başladık. Bunlardan en önemlilerinden biri de Türk İşaret Dili kursu. Bu kursumuzda yaklaşık 40 civarında öğrencimiz var. Haftada 5 gün eğitim veriyoruz. Alanında uzman olan bir öğretmenimiz tarafından verilen kursa ilginin yüksek olması bizleri son derece mutlu ediyor. Başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
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