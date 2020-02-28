İşitme engellilere yeşil sahalardan tam destek - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme engellilere yeşil sahalardan tam destek - Son Dakika Spor

İşitme engellilere yeşil sahalardan tam destek

6 saat önce

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü ve İstanbul Odyologlar Derneği '3 Mart Dünya İşitme Günü' için yeşil sahalara iniyor.

İşitme engellilere yeşil sahalardan tam destek, System.String[]

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü ve İstanbul Odyologlar Derneği '3 Mart Dünya İşitme Günü' için yeşil sahalara iniyor. Her yıl 3 Mart'ta işitme sorunları ile ilgili farkındalığı arttırmak adına çalışmalar yapan İAÜ Odyoloji Bölümü ve Odyoloji Kulübü Öğrencileri bu yıl beIN Sports desteği ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığı ile bir projeye imza atıyor.


29 Şubat - 7 Mart arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 24'üncü ve 25'inci hafta oynanacak 18 maçta futbolcular maça işitme kayıplı çocuklarla birlikte 3E logolu "İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme - Don't Let Hearing Loss Limit You" yazan pankartla çıkacaklar. '3 Mart Dünya İşitme Günü'ne dikkat çekmek için seyirciler de 1 dakika boyunca 'sessizlik duruşu' gerçekleştirecekler. Ayrıca işitme kayıplı öğrenciler maç seremonisi sırasında okunacak İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik edecekler.


TFF'den İşitme Engelliler Günü'ne tam destek


İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve İstanbul Odyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven TFF'nin organizasyona tam destek verdiğinden bahsederek, " Alexander Graham Bell'in doğum günü olan 3 Mart, 'Dünya İşitme Günü' olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde farkındalık oluşturmak adına dünyanın en popüler spor dalı olması ve milyonları peşinden sürüklemesinden dolayı futbolu merkezimize aldık. 'Erken İşitme Taraması, İşitme İmplantları kullanımı ve Erken İşitme Konuşma Rehabilitasyonu temalı yani '3E' farkındalığı oluşturmak adına projemizi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekilimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve ekibi ile paylaşarak olumlu geri dönüşler aldık" dedi.


Türkiye sessizliğe ses olacak


Yapmış oldukları organizasyonla birlikte medyada yazılı, radyo ve televizyon aracılığı ile Türkiye'ye seslerini duyurmayı planlayan Prof. Dr. Konukseven; "Toplam 18 maçta 500 bin seyirciye ve 15 milyonluk bir televizyon seyircisine ulaşmayı hedefliyoruz. 88 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de 15 milyon gibi bir insan kitlesine ulaşmak, 4'de birlik bir kısmına işitme problemini duyuracağımız anlamına geliyor. Bu farkındalıkla yüzlerce işitme kayıplı bireyi erken tanılayıp cihazlandırma şansına sahip olacağız. Bu da biz odyologların meslek onuru olacaktır" ifadelerini kullandı.


İşitme kaybında erken tanının önemi


Yeni doğan her 1000 bebekten 2 veya 3'ünün işitme engelli doğduğuna ve bu yüzden de erken tanının önemine dikkat çeken Konukseven; "Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Eğer çocukları kapı sesine koşmuyorsa, telefon sesine tepkisiz kalıyorsa, anneler çocuklarına bir şeyi 2 kere tekrarlattırıyorsa, konuşmayı anlamıyorsa ve sesin nereden geldiğini bulamıyorlarsa çocuklarına mutlaka işitme testi yaptırmaları gerekir. Her bin bebekten 2 veya 3'ü işitme engelli doğuyor. Okul çağında yüzde 5- 6 oranlarına yükseliyor. Çünkü okul çağında geçirilen hastalıklar, kazalar, yanlış ilaç kullanımları çocuklarımızı etkiliyor. Okul çağında önlem alabilirsek işitme engelini yüzde 60 önleyebiliriz. Bu anlamda farkındalığı oluşturmaya çok önem veriyoruz. Ulusal olarak 2008'den beri, yeni doğan işitme taraması yaptırılıyor. Yeni doğan işitme taramasında ilk bir ayda bütün işitme testleri yapılıyor. Bebeklere ise 3'üncü ayda işitme tanısı koyuyoruz. 6'ncı ayda da mutlaka bebeğin işitme cihazı ya da işitsel implantla cihazlanmasını istiyoruz. Daha sonrada özel eğitim rehabilitasyon merkezlerimizden işitme ve konuşma rehabilitasyonu almasını istiyoruz. İşitme kaybı olan engelli bireylerin sosyal, iletişim kuran, işitebilen bireyler olarak topluma kazandırmak biz odyologların görevleri" ifadelerini kullandı.


"Her hastaneye en az iki odyolog"


Son olarak da odyologların istihdamı açısından yaşadığı problemlerden bahseden Konukseven, Türkiye'nin toplam 897 devlet hastanesini bulunmasına rağmen toplam 179 odyoloğun çalıştığını belirterek, "Bu sayı bizler için çok az. O yüzden böyle anlamlı bir günde sağlık bakanlığına çağrıda bulunuyoruz ve her hastaneye en az iki odyolog yerleştirtilmesini arzu ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi
Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak Bazı banknotlarda değişiklik yapılacak Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşitme engellilere yeşil sahalardan tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]