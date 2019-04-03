İşitme Engellilerin 7 Şampiyonası Mersin'de Düzenlenecek
1 saat önce
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek.
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye
şampiyonaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Mersin
'de düzenlenecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Servet Tazegül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın açılış seremonisi 29 Nisan saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyonada yer almak isteyen sporcu ve kulüpler, 19 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
Şampiyonada bir sporcu en fazla 2 spor branşında müsabakalara katılabilecek. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:26 Kaynak: İHA
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