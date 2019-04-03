Son Dakika Haberleri: İşitme Engellilerin 7 Şampiyonası Mersin'de Düzenlenecek

İşitme Engellilerin 7 Şampiyonası Mersin'de Düzenlenecek

1 saat önce

İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek.

İşitme Engellilerin 7 Şampiyonası Mersin'de Düzenlenecek, System.String[]
İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi 29 Nisan saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyonada yer almak isteyen sporcu ve kulüpler, 19 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Şampiyonada bir sporcu en fazla 2 spor branşında müsabakalara katılabilecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

Tenis, Mersin, Spor
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