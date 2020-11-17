İşitme kaybı rahatsızlıkları Alzheimer hastalığını tetikleyebilir - Son Dakika

İşitme kaybı rahatsızlıkları Alzheimer hastalığını tetikleyebilir

17.11.2020 13:48
İşitme kaybı rahatsızlıkları Alzheimer hastalığını tetikleyebilir, System.String[]

Yapılan araştırmalar Alzheimer hastalığının, işitme kayıplarıyla da tetiklenebileceğine ilişkin şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmalar Alzheimer hastalığının, işitme kayıplarıyla da tetiklenebileceğine ilişkin şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Uzmanlar işitme kaybı belirtilerine karşı dikkatli olunmaması halinde, bireylerin Alzheimer hastalığına açık hale gelebileceği uyarısında bulundu.

İşitme kaybı rahatsızlıklarının genellikle ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkan ve halk arasında bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı ortaya çıktı. Alzheimer görülme sıklığının yaş ile arttığı düşünülmekle birlikte, henüz bu rahatsızlığın tam olarak hangi faktörlerle bağlantılı olduğu bilinmiyor. Bazı araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre, işitme kaybının ortaya çıkardığı depresyon ve beyne giren işitsel girdideki yetersizlik, Alzheimer riskini artırabiliyor.

May İşitme Cihazları'nın eğitim sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, duyma eyleminin dış kulak ile başlayıp beyne kadar ilerleyen bir süreç olduğunun altını çizerek, kelimelerin anlam ifade etmesi için bu sürecin beyinde gerçekleşmesi gerektiğini hatırlattı. Başkurt, "Bu sebeple kişilerde işitme kaybı ortaya çıktığı zaman, beyin sesleri anlamlandırmak için daha fazla çaba harcayacaktır ve bu nedenle bilişsel gerileme daha hızlı ortaya çıkacaktır. Var olan işitme kaybı kalıcıdır ve müdahale edilmediği durumlarda bilişsel gerileme, sosyal izolasyon ve depresyon ortaya çıkaracaktır. İşitme kaybının ortaya çıkardığı depresyon ve beynin işitsel girdideki yetersizliği Alzheimer riskini artırabilmektedir" dedi.

Başkurt, işitme kaybının Alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttırdığına dair pek çok uzman görüşü olduğunu, ancak bu nedenle her işitme kaybı olan bireyin Alzheimer'a yakalanacağı sonucuna varılmaması gerektiğini vurguladı. Tıpkı Alzheimer gibi işitme kaybı görülme riskinin de ilerleyen yaşlarda artabileceğini söyleyen Odyolog Seda Başkurt ise, erken müdahale edilirse işitme kaybının ve işitme kaybına bağlı ortaya çıkan algı problemlerinin önüne geçilebileceğini söyledi. Başkurt, "İşitme kaybının tedavisinde kullanılan medikal tedavi aracı işitme cihazı ve işitsel implantlardır. Günümüz işitme cihazı teknolojisi beyindeki işitilebilirliği kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İşitme kaybınızı tedavi etmeye başlayarak beyindeki işitsel girdi yetersizliğini ve buna bağlı zihinsel enerji yorgunluğunu minimuma indirebilirsiniz. İşitme kaybı olan her birey Alzheimer hastalığına yakalanacak diyemeyiz. Fakat işitme problemlerinin Alzheimer olma riski taşıdığı yapılan araştırmalarda görülmüştür" diye konuştu.

Alzheimer hastalarına işitme cihazı seçerken dikkat

Alzheimer hastalarının işitme kalitesini artırmak için tavsiyelerde bulunan Odyolog Başkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Alzheimerlı bireylerde işitme cihazı tercihi GPS özelliği bulunan işitme cihazı tercih edilmelidir. İleri yaşlarda el koordinasyonunun zayıflaması motor becerilerde azalma ve Alzheimer beraberinde getirdiği unutkanlık nedeniyle bireyler pilin nasıl değiştiğini unutabilir veya pil kapağını açmakta zorlanabilir. Bu sebepten dolayı pilli cihazlar yerine şarjlı cihazlar tercih edilmelidir. İşitme cihazı elektronik alet olduğu için su ile temas etmemelidir. Alzheimer hastası kişi işitme cihazını unutup duşa, havuza girebilir veya sağanak yağmurda işitme cihazını çıkarmayı unutabilir. Bu sebeple tere, suya ve neme karşı dayanıklı işitme cihazı tercih edilmelidir." - İSTANBUL

İşitme kaybı rahatsızlıkları Alzheimer hastalığını tetikleyebilir

Depresyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşitme kaybı rahatsızlıkları Alzheimer hastalığını tetikleyebilir - Son Dakika


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