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İşitme kaybı tedavisinde rehabilitasyon şart - Son Dakika

İşitme kaybı tedavisinde rehabilitasyon şart

28.12.2021 09:56
İşitme kaybı tedavisinde rehabilitasyon şart

Ege Ses Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Fatih Karaçalı, işitme kayıplı kişilerin yaşam standardının yükselmesi ve çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için rehabilitasyonun önemli olduğun belirtti.

Ege Ses Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Fatih Karaçalı, işitme kayıplı kişilerin yaşam standardının yükselmesi ve çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için rehabilitasyonun önemli olduğun belirtti.

İşitme kayıplı çocuklara 15 yıldır işitsel rehabilitasyon alanında çalışmalar yapan Karaçalı, yaptığı yazılı açıklamaya göre, kurucusu olduğu Ege Ses Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara hizmet veriyor.

Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bölümü'nde yüksek lisans yapan Karaçalı, işitsel rehabilitasyonun, işitme cihazı ve koklear implant kullanıcılarının iletilen uyarımlara adapte olabilmeleri, bu uyarımları anlamlı işitsel bilgiye dönüştürebilmeleri ve işitme kaybının sebep olduğu olumsuz durumları en aza indirebilmek için zorunlu bir süreç olarak öne çıktığını belirtti.

Rehabilitasyon sürecinde yaş sınırı yok

Fatih Karaçalı, işitme kayıplı çocukların işitsel rehabilitasyon sürecinin yürütüldüğü merkezde, işitme kayıplı kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve çevresiyle daha sağlıklı iletişim kurabilmesine olanak sağlandığını ifade etti.

İşitme kayıplı hastalarda rehabilitasyon sürecine karar verilme aşaması hakkında bilgi veren Karaçalı, şunları kaydetti:

"İşitme kaybı tanılanıp gerekli medikal/cerrahi tedavi uygulandıktan sonra vakit kaybetmeden rehabilitasyon sürecinin başlaması çok önemli. Yaş sınırı olmamakla birlikte tanı, tedavi ve eğitim sürecinin erken başlaması özellikle bireyin dil gelişimi açısından kritik rol oynuyor. Tedavi süreci aile ve çocuğa içinde bulundukları durumu kabullendirmekle başlayıp, çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda devam ediyor."

MEB desteğiyle ücretsiz eğitim

Karaçalı, işitme kayıplarının farklı tip ve derecelerde görülebildiğini, dil ediniminden önceki veya sonraki süreçte başlayabileceğini belirtti. İşitme kayıplarında değişkenlerin kişiye özel olduğunu ifade eden Karaçalı, tüm işitme kayıplılar için rehabilitasyonun gereklilii oldupunu vurguladı.

Rehabilitasyon sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteğinin altını çizen Karaçalı, "İşitme kayıplılar, tanı ve tedaviden sonra devlet hastanelerine başvurarak ÇÖZGER (Çocuklar için Özel Gereksinim) raporu edinebiliyorlar. Bu rapor ile bağlı bulundukları Rehberlik Araştırma Merkezi'nden (RAM) çıkardıkları eğitim raporu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde MEB desteğiyle ücretsiz eğitim alabiliyorlar." açıklamasında bulundu.

"İşitme kayıplılar için altın kural: 3E"

Fatih Karaçalı, koklear implantasyon sonrası süreçle ilgili de açıklamalarda bulundu. Koklear implant ameliyatından sonra, işitme kayıplılar için altın kural şeklinde nitelendirdikleri "3E" kuralının erken tanı ve erken tedavi kısmının tamamlanmış olduğunu belirten Karaçalı, şöyle devam etti:

"3E kuralının üçüncüsü olan erken eğitim basamağının es geçilmesi çocuğun sesi fark etme, tanıma, anlama ve anlamlandırma aşamalarından geri kalmasına, böylece duyduğu sesten tam verim alamamasına sebep olur. Dil gelişimi açısından kritik dönem olan 0-3 yaş rehabilitasyon süreci başlamadan geçirildiği ve çocuk işitsel algı becerileri konusunda desteklenmediği takdirde ileriki dönemde çocuğun alıcı ve ifade edici dil yaşının akranlarından geri düzeyde kalması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra çocuk okul döneminde, okuduğunu anlama-yorumlama, söyleneni yazma becerilerinde zorluk; akranlarına göre daha sınırlı sayıda sözcük kullanımı gibi bazı akademik beceri problemleri ile karşılaşabilir."

"Rehabilitasyon sürecinde multidisipliner çalışmak gerekiyor"

İşitsel rehabilitasyon sürecinin multidisipliner bir çalışma gerektirdiğini belirten Karaçalı, "Bu süreçte sadece öğretmen ve odyolog yeterli değil. Ameliyatı yapan klinikteki uzman ekip, öğretmen, odyolog, konuşma bozuklukları uzmanı, psikolog ve aile iş birliği içinde olmalı. Ayrıca, rehabilitasyona başlayan ailenin kaygı düzeyi çok yüksek oluyor. Uzmanlar tarafından gerekli yönlendirmelerin yapılması ile aile, çocuğa doğru şekilde yaklaşmayı ve iletişim yöntemlerini öğreniyor. Böylece çocukta olumlu yönde gelişmeler gözle görülür hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Fatih, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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