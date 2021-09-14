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İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI - Son Dakika

İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI

14.09.2021 12:05

BALIKESİR'de kulak kemiğindeki 'glomus timpanikum' tümörü nedeniyle işitme kaybı yaşayan hemşire Nazlı Kurt (49), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

BALIKESİR'de kulak kemiğindeki 'glomus timpanikum' tümörü nedeniyle işitme kaybı yaşayan hemşire Nazlı Kurt (49), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nazlı Kurt, işitme kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde kulak kemiğinde 'glomus timpanikum' tümörü tespit edildi. Büyümesi durumunda hastanın hayatını tehlikeye sokan tümörün tedavisi için araştırma yapan Kurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı'ya ulaştı. Geçen 22 Haziran'da aynı hastalıkla ilgili Ayten Aydın'ı (56) ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Dr. Baklacı ve ekibi, hemşire Kurt'un tedavisine de başladı. Kurt, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Hastaneden bugün taburcu olan Kurt, Dr. Baklacı ve ekibine teşekkür etti. Zor bir ameliyat geçirdiğini anlatan Kurt, "Teşhisimin konulduktan sonra bir haberde doktor beyin bu ameliyatı yaptığını öğrenince hastaneye başvurdum. Başarılı bir şekilde kapalı bir ameliyat gerçekleşti. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Çok korkarak gelmiştim. Şu an çok mutluyum. Nabız sesi hissediyordum kulağımda ve işitme kaybı yaşıyordum. Sıradan bir tümör diye düşündüm. Ardından nadir görüldüğü için nadir yapılan bir ameliyat olduğunu anladım. Çeşitli doktorlar ile görüştüm. Sonunda Zonguldak'ta bu tanıyla birebir ilgilenen doktor olduğunu öğrenince hemen buraya gelip ameliyatımı oldum. Tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

TÜMÖR KAPALI AMELİYAT İLE TEMİZLENDİ

Dr. Deniz Baklacı, nadir görülen tümörü ameliyatla temizlediklerini anlattı. Hastanelerinde ikinci kez glomus timpanikum ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Dr. Baklacı, şöyle dedi:

"Bizim hastamızda şikayet kulaktaki nabız sesi ve işitme kaybıydı. Bu şekilde dış merkezdeki bir klinikte tanısını almış bir hasta. Ardından tarafımıza başvurdu. Biz gerekli tetkiklerle bu tanıyı doğruladık ve bunun için cerrahi müdahaleyi önerdik. 3-3,5 saatlik bir cerrahiydi. Orta kulaktan tamamen temizledik tümörü. Kapalı olarak yapıldı ameliyat. Bu bizim için ikinci bir vakaydı. Hastamız şu an gayet iyi. Geçmiş olsun."

İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Nazlı Kurt, Zonguldak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞİTME KAYBI YAŞAYAN HEMŞİRENİN KULAĞINDAKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI - Son Dakika
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