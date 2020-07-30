İşitme kaybıyla gittiği hastanede beyninden tümör çıkarıldı - Son Dakika

İşitme kaybıyla gittiği hastanede beyninden tümör çıkarıldı

Zonguldak'ta, işitme kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede kafa tabanında beyin sapı komşuluğunda 2 santimetre büyüklüğünde akustik nörinom (köşe tümörü) bulunan 57 yaşındaki Emine Gök, yaklaşık 12 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

İşitme kaybıyla gittiği hastanede beyninden tümör çıkarıldı, System.String[]

Zonguldak'ta, işitme kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede kafa tabanında beyin sapı komşuluğunda 2 santimetre büyüklüğünde akustik nörinom (köşe tümörü) bulunan 57 yaşındaki Emine Gök, yaklaşık 12 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gök, işitme kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerinde, kulak arkasında köşe tümörü bulunması nedeniyle Ankara'ya sevk edilmek istendi.

Yakınları tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen Gök;,Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ve ekibi tarafından muayene edildi.

Baklacı ve ekibinin muayenesinin ardından Gök'ün, test sonuçlarına Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şanser Gül'ün de bakmasıyla ameliyat edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından Emine Gök, sağlığına kavuştu.

Baklacı, gazetecilere açıklamasında, hastanın kendilerine işitme kaybı nedeniyle geldiğini söyledi.

Yaptıkları test ve tetkiklerde kafa tabanının arka tarafında yer alan bir tümörle karşılaştıklarını belirten Baklacı, "Hastanın işitme kaybının buna bağlı olduğunu düşündük. Hastanın da cerrahi istemesi üzerine ameliyatı gerçekleştirdik. Burada en büyük kaygımız hastanın yüz hareketlerinin sonlanması çünkü cerrahide en çok korkulan yan etki yüz siniri felcidir. Hocalarımızın da katkılarıyla hasta, yüz felci olmadan yüz hareketleri tam olarak, ameliyattan çıktı. Sağlıklı bir şekilde serviste takip ediliyor." dedi.

"Bu ameliyat, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilktir"

Deniz Baklacı, bu tür cerrahi müdahalelerin diğer birimlerle disiplin içerisinde yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beyin cerrahisi mutlaka ameliyatta olmak zorunda. Radyoloji ve anestezi bölümü hocalarımızın da ameliyata katkıları oldu. Burada bu ameliyatı gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Bu ameliyat, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilktir. Tümör büyüktü ve beyin cerrahisinin diğer yaklaşımlarında bu tür büyük tümörlerde, ya tümörün tamamen çıkarılamaması ya da yüz felci gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Doğru hasta seçimi ve doğru yöntemle yaptığımız bir ameliyat oldu. Diğer ameliyatlarda daha çok biz iç kulağın dış kısmında yani orta kulak ve dış kulakla uğraşıyoruz. İç kulak ve beyin sapını ilgilendiren bir tümör. Ulaşımı çok zor bir tümör ve ameliyat yaklaşık, kapatmasıyla birlikte, 10-12 saat sürdü. Sadece tümöre ulaşmamız 6 saati buldu. Tümörü bulduktan sonra biz kendi kısmımızı ilgilendiren bölümünü çıkarttık, sonra beyin cerrahisi ekibine hastayı devrettik. Onlar da kendi alanlarındaki tümörü çıkarttılar. Şu anda hasta sağlıklı bir şekilde takip ediliyor. Daha önce bu tarz hastalıklarla karşılaşıp Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere giden hastalarımız bu sayede burada tedavi olup sağlığına kavuşabilecekler."

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Sultan Şevik Eliçora ise akustik nörinom ameliyatlarının Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığını vurgulayarak, "O yüzden de biz de böyle bir ameliyatı yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan sonra da bu cerrahilere devam edeceğiz. Sinir ve kulak cerrahisi alanındaki cerrahileri bundan sonra da başarıyla yapacağız." diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Şanser Gül de ameliyatla yüz kaslarına hükmeden sinirin korunmasını amaçladıklarını ve planlama yaparak ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme kaybıyla gittiği hastanede beyninden tümör çıkarıldı - Son Dakika
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