İşitme kayıpları implant aracılığıyla giderilebiliyor - Son Dakika

Türkiye'de yüzde 51, dünyada yüzde 60 pazar payı ile işitme implantı sektöründe faaliyet gösteren Cochlear'in Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, başarılı implant uygulamalarıyla "engellilik" durumunun ortadan kalktığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz işitme implantlarından halkımızı yararlandırmak konusunda son derece duyarlı ve etkin bir yaklaşım içinde." dedi.

Erden, 3 Mart Kulak ve İşitme Sağlığı Günü vesilesiyle AA muhabirine işitme kaybı istatistiklerini açıklayarak işitme teknolojileriyle ilgili gelişmeleri anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rapora göre dünyada 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyon insanın işitme kaybı yaşadığını belirten Erden, Türkiye'nin doğuştan işitme kayıplarının en çok görüldüğü ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllardaki istatistiklere bakıldığında her yıl doğan bebek sayısının ortalama 1,3 milyon civarında olduğunu aktaran Erden, işitme kaybı ile doğum oranının binde 3,5 civarında olduğunu, her yıl yaklaşık 3 bin 900-4 bin 500 bebeğin işitme kaybı ile doğduğunu kaydetti.

Yetişkinler arasında da yaşa ve ateşli hastalıklar, kaza, kemoterapi, yanlış ilaç kullanımı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen işitme kayıplarında doğru ve zamanında bir çözüm uygulanmazsa sosyal izolasyon, bilişsel yetkinliklerin kaybı hatta Alzheimer (demans) gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabildiğini anlatan Erden, şunları kaydetti:

"Total işitme kaybı ile doğan çocuklar ve yetişkinlerde kullanılan işitme implantları, doğru zamanda uygulandığında başarılı sonuçlar verirken, farkındalığın düşük olması nedeniyle, geç kalınan vakalarda yararlanma oranı düşük. 40 yıl önce dünyada ilk kez biyonik kulak da denilen koklear işitme implantını üreten kurum olan Cochlear, dünyada ve ülkemizde farkındalığın artırılması için de çalışmalar yapıyor."

Odyolojik değerlendirme sonucunda karar veriliyor

Erden, işitme implantlarına Türkiye çapında tüm eğitim araştırma hastanelerinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO)'nin tedariki ile erişilebildiğini hatırlatarak, "Sağlık Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz işitme implantlarından halkımızı yararlandırmak konusunda son derece duyarlı ve etkin bir yaklaşım içinde. Total işitme kayıplarının hem doğuştan hem de sonradan ortaya çıkan vakalarda çözümü için kullanılan implantların devlet güvencesiyle vatandaşlarımıza sunulması ve fark ödenmeksizin uygulanması sevindiricidir." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların üniversite, ve eğitim araştırma hastanelerine başvurmalarının yeterli olduğunu söyleyen Erden, KBB hekimlerinin muayenesi ve odyoloji bölümünün gerçekleştirdiği değerlendirmelerden sonra tıbbi uygunluğu belirlenen hastalara yapılan ameliyatlarla takılan cihazların, belli süreyle rehabilitasyon desteği alınmasından sonra son derece başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti.

İşitme sorunu olan çocukların ebeveynlerine uyarı

Erden, bilgi eksikliği nedeniyle geç kalınan vakalarda implantın istenilen sonucu veremeyeceğini ifade ederek, zamanında yapılan implant uygulamasıyla, işitme kaybının implant aracılığı ile giderildiğini söyledi.

Başarılı implant uygulamalarıyla "engellilik" durumunun ortadan kalktığını aktaran Erden, bu sayede çocukların sağlıklı yaşıtlarıyla birlikte eğitim görerek, sosyal yaşamlarına sorunsuz devam ederek kendi ayakları üzerinde durabildikleri bir yetişkinliğe doğru yol alabildiğini kaydetti.

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, "Bu yüzden ailelerin teknolojinin sunduğu çözümlerin ve devletimizin verdiği imkanların farkında olması çok önemli." uyarısında bulundu.

Firma olarak Türkiye'de yüzde 51, dünyada yüzde 60 pazar payı ile işitme implantı sektörünün lideri olduklarını anlatan Erden, "Dünyada Cochlear'in kullanıcı sayısı 550 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 10 bin 500 ileri, çok ileri ya da total derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin kullandığı implantlar pek çok hastanın ve ailenin umudu olurken koklear implantlar sayesinde, yaşam boyu sağlıklı şekilde duymak mümkün hale geliyor." bilgilerini verdi.