İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor - Son Dakika

İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor

09.10.2020 11:21

Antalya'da işitme ve konuşma engelli böbrek hastası Savaş Öztürk, diyaliz tedavisinin ardından soluğu aldığı atölyesinde yaptığı resimlerle hayata gülümsüyor.

Antalya'da işitme ve konuşma engelli böbrek hastası Savaş Öztürk, diyaliz tedavisinin ardından soluğu aldığı atölyesinde yaptığı resimlerle hayata gülümsüyor.

Bilge (64) ile Bülend Öztürk (66) çifti, 1985'te Savaş ve Barış adını verdikleri ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Barış'ın doğumdan 3 hafta sonra hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Öztürk çifti, kısa bir süre sonra da Savaş'ın böbrek hastası olduğunu öğrenmeleriyle ikinci bir üzüntü yaşadı.

Tedavisi devam eden Savaş, bir süre sonra duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Uygulanan ilaç tedavisine yanıt vermeyen Savaş, 2003'ten itibaren haftanın 3 günü diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Yaşadıklarından dolayı işaret diliyle anlaştıkları oğullarının çok yıprandığını gören Öztürk çiftti, ressam akrabaları Berrin İlhan'dan yardım istedi.

İlhan, kuzeniyle yakından ilgilenmeye başladı. Sadece psikolojik destek olsun düşüncesiyle eğitim almaya başlayan Savaş, azmi ve kararlılığıyla çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı.

Yaklaşık 3 yıl süren eğitiminin ardından Savaş'a ait küçük bir atölye açıldı.

Günün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı geçiren, ardından soluğu atölyede alan Savaş, resimlerini sosyal medyadan satışa sunuyor.

Sempatik ve neşeli hareketleriyle herkesi mutlu eden Savaş, böbrek hastalarına da azmi ve kararlılığıyla moral oluyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken Savaş, çizdiği resimlerle insanların daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiği mesajını veriyor.

Savaş, genelde gündeme ilişkin konuları resmetmeyi seviyor.

Resim sevgisi hayata bağladı

Anne Bilge Öztürk, AA muhabirine, hastanede geçen bir ömürleri olsa da tüm olumsuzluklara rağmen hayata hep gülümseyerek bakmayı bildiklerini söyledi.

Hayatlarının Savaş üzerine kurulu olduğunu aktaran Öztürk, resim eğitimiyle oğlunun hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.

Öztürk, bir şeyler ürettiğini gören oğlunun hem kendisini hem de çevresini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlumun yeniden gülmeye başlamasıyla yaşadığım tüm sıkıntıları bir anda unuttum. Savaş'ın resim aşkına kayıtsız kalamazdık ve ona bir atölye kurduk. Bugüne kadar 200'ün üstünde tablo yaptı." ifadesini kullandı.

Berrin İlhan da Savaş'ın görsel algısının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda müthiş bir yetenek. Yaptığı soyut resimlerde renk uyumu mükemmel. Üstelik yaptığı resimler internet üzerinden dünyanın her yerinden alıcı buluyor." dedi.

İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor
İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor
İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor
İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor

Engelli, Antalya, Ressam, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor - Son Dakika

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