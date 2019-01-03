İşitme ve Konuşma Engellilere İşaret Diliyle Hizmet

BURSA'nın enerji dağıtım şirketi Limak Enerji Uludağ Elektrik, işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret diliyle hizmet vermeye başladı.

BURSA'nın enerji dağıtım şirketi Limak Enerji Uludağ Elektrik, işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret diliyle hizmet vermeye başladı. Genel Müdür Ali Erman Aytac, "Diğer sektörlere örnek olabilecek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz" dedi.



Limak Enerji Uludağ Elektrik, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yeni projeyle 'İşaret dili görüşme hattı' uygulamasına geçilerek işitme ve konuşma engelli müşterilere online olarak hizmet vermeye başlandı. Projenin ilerleyen aşamalarında tüm personelin işaret dili öğrenmesi sağlanarak farkındalığın artırılması hedefleniyor.



GÖRÜNTÜLÜ HİZMET



İşitme ve konuşma engelli bireylere görüntülü hizmet verdiklerini belirten Çağrı Merkezi İşaret Dili Tercümanı Şefika Ceyhan, "Böyle bir proje için teklif geldiğinde severek kabul ettim. Bunu tamamen gönüllü olarak, engelli vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak yapıyorum. Gelen çağrılara rahatlıkla cevap verip problemlerini çözebilmek benim için onur verici bir şey. Onlar için güzel şeyler yaptığımdan dolayı mutluyum" dedi.



'TÜM ENGELLERİ KALDIRDIK'



Proje hakkında bilgilendirme yapan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Türkiye'de 8 milyona yakın engelli yurttaşımız var. Bu yurttaşlarımız bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz neler yapabiliriz diye düşündük. Tüm kategorideki engelleri ortadan kaldırarak, problemlerini çözemediğimiz müşterimiz kalmasın istedik. Öncelikle ortopedik engeli olan müşterilerimiz için online işlem merkezimiz ve e-devlet uygulamasını devreye soktuk. Görme engelli bireylerimiz, çağrı merkezi üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip oldular. Abonelik başlatılması, sonlandırması, borcun sorgulanıp ödenmesi gibi tüm işlemlerini çağrı merkezimiz üzerinden yapabiliyorlar. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren işitme ve konuşma engelli müşterilerimiz için önemli bir hizmeti devreye aldık. Görüntülü görüşme hattımız üzerinden işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz aracılığıyla tüm işlemlerini gerçekleştirmeleri söz konusu. Bu noktada artık tüm kategorileri kapsadığımızı, müşterilerimizin yeni iletişim kanalımız üzerinden tüm engelleri kaldırdığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamamızla da hem sektörümüz hem de diğer sektörlere örnek bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz" dedi. - Bursa

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