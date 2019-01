İşitmen: "Bağ-Kur Primleri Esnafı Mağdur Ediyor"

Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağ-Kur primlerinin de artmasının esnafı mağdur ettiğini söyledi.

Bağ-Kur priminin aşağıya çekilmesi yada esnafa yönelik rahatlatıcı bir teşvik veya iyileştirme yapılmasının şart olduğunu ifade eden Başkan Hayati İşitmen, yaklaşık yüzde 26 oranında artan Bağ-Kur priminin esnafı zor durumda bırakacağına dikkat çekti.



Başkan İşitmen, "Bağ-Kur primleri 2018 yılında indirimsiz 700 TL, indirimli ise 598,70 TL iken, 2019 yılında ise indirimsiz 882,51 TL indirimli ise 754,61 TL'ye yükselmiştir. Burada mağduriyet söz konusu olacaktır. Bağ-Kur primlerinin bir an önce düşürülmesini talep ediyoruz. Bu durum düzletilmediği takdirde primini ödeyemeyen esnaf tedavi olma imkanını da yitirmiş oluyor.



Ayrıca bölgemizin ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda, yaşanan ekonomik durgunlukla beraber zaten zor durumda olan esnaf, şu anda büyük bir mağduriyet içerisindedir. Çözüm noktasında ise, hükümetimiz bir an önce Bağ-Kur primlerini aşağıya çekmeli veya teşvik yasası çıkarmalıdır. Bunlar gerçekleşmediği taktirde, bölge ekonomisi büyük zarar görecek ve işsizliği de had safhaya ulaşacaktır" dedi. - ADIYAMAN

