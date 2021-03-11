İSİYAD Erzurum Şubesi açıldı - Son Dakika

İSİYAD Erzurum Şubesi açıldı

11.03.2021 17:37
İSİYAD Erzurum Şubesi açıldı, System.String[]

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Erzurum Şubesi hizmete girdi.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Erzurum Şubesi hizmete girdi.

Aziziye ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, iş adamlarının bir araya gelerek Erzurum'da şube açmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kente yatırım yapılmamasının büyük eksiklik olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu birden olmuyor önce alt yapının gelmesi lazım. Ulaşım aksları, enerji, iletişim ağlarının yayılması ve diğer alanlarda önemli gelişmelerin birbirini takip etmesi gerekiyor. Sanayicinin de buraya gelmesinde ve buradaki iş insanlarının da yatırıma katkı sağlamasına bağlı olması gerekiyor. Ülkemize baktığımız zaman yatırımların genel olarak batı şehirlerine olduğunu görüyoruz çünkü kalkınmanın önemli ayakları o bölgelerde yapılıyor. İster istemez iş yapmak isteyenler de o bölgelerde toplanıyor. Bu arzu edilen bir şey değil, mühim olan yatırımları ülkenin dört bir köşesine yaygınlaştırmaktır."

Erzurum'un da kendine has imkanlarının bulunduğunu belirten Sekmen, "Bu imkanları devletin yatırımlarıyla ayağa kaldırmak olduğu gibi özel sektörümüzün de önemli bir görevidir. Erzurum'un ve Doğu Anadolu'nun en büyük avantajlarından biri, yanı başında İran Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere yakın olması. Bunları dikkate aldığımızda bu tip yatırımların yapıldığının mümkün olduğunu görüyoruz. Biz yatırım yapmak isteyenleri destekliyoruz en azından köstek olmuyoruz." diye konuştu.

İSİAD Genel Başkanı Cemal Çoban da Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız Türk mallarını bizim aracılığımızla pazara açmak ve tüketiciye ulaştırmak. Erzurum'da yatırım yapmak istedik ve gerekli destekleri yöneticilerden aldık. Erzurum'da sanayi sitesinde savunma sanayisine öncelik vereceğiz. Bizim için çok önemli. Tekstil, gıda ve kimya gibi birçok alanda farklı sektörlerde yatırımlar yapılacak. Bu konuda 155 üyemizin taleplerini aldık ve ilgililere takdim ettik. Sanayinin endüstrisini yakalamak istiyoruz. Bizler diğer derneklerden daha farklı davranmak istiyoruz. Teknokent ve AR-GE merkezleri kurmak istiyoruz. Burada karma sanayi sitesini kurduğumuzda 13 bin kişiye istihdam sağlamak istiyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSİYAD Erzurum Şubesi açıldı - Son Dakika


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