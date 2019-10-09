ISK-SODEX, iklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapılarını araladı
1 saat önce
Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul'da bir araya getirdi.
Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul'da bir araya getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı