Son Dakika Haberleri: ISK-SODEX, iklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapılarını araladı
Son Dakika Ekonomi ISK-SODEX, iklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapılarını araladı

ISK-SODEX, iklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapılarını araladı

1 saat önce

Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul'da bir araya getirdi.

ISK-SODEX, iklimlendirme sektörüne yeni ihracat kapılarını araladı, System.String[]

Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul, Avrasya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:51 
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