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İŞKAD'dan kadınlara pazarlama eğitimi

6 saat önce

Adana İş Kadınları Derneği'nce (İŞKAD) kadınlara, evlerinde ürettikleri ürünlerin pazara ulaşma konusundaki stratejileri ve satış kanalları yöntemi anlatıldı.

İŞKAD'dan kadınlara pazarlama eğitimi, System.String[]

Adana İş Kadınları Derneği'nce (İŞKAD) kadınlara, evlerinde ürettikleri ürünlerin pazara ulaşma konusundaki stratejileri ve satış kanalları yöntemi anlatıldı.


40 kadına verilen eğitime ilişkin açıklama yapan Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, "Bilgi ve teknoloji çağı hayatımıza yadsınamaz bir hız getirdi. Bu hız aynı oranda bir değişimi de beraberinde getirdi. Pazar, üretenlerin ve tasarlayanların rafları ve sosyal medya hesaplarını dolduran ürünleri ile tüketicilerin kendi zevklerine uygun ürün talepleri arasında sıkışmış bir durumda kaldı. Taleple arz arasında iki tarafı da mutlu edecek bir denge bulmak bugün önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu anlamda evinde üreten 40 kadınımızın ürünlerini, ticari ürüne nasıl dönüşebileceği, pazara ulaşma konusundaki stratejileri ve satış kanalları açılarından mülakat ve değerlendirme yöntemi konularında bilgilendirme yaptık" dedi.


Evinde kendi imkanları ile üreten kadınların ürünlerinin ticarileşmesi, teknik olarak iyileştirilmesi ve tüketici tercihine yönelik ürünlerin hazırlanması amacıyla evinde üreten kadınlara verdikleri eğitim ile keyifli ve çok değerli bir zaman geçirdiklerinin altını çizen Mantı, "Ürün yelpazesini tüm tüketicileri yakalaması mümkün değil. Odak müşteri gruplarına yönelik ürün üretmek, ürünü güncel tutmak, talebi analiz etmek, pazar analizi ile birlikte pazara ulaşmak işletmelerde en ciddi konulardır. Amacımız bu değerlendirmeler ışığında evlerinde üreten kadınlarımızın satış pazarlama ve ürün geliştirme konularındaki yetkinlikleri ve ihtiyaçlarını ölçmek ve bu becerilerini iyileştirmek üzere geliştirilecek eğitim modüllerini planlamak. Biz İŞKAD olarak kadınlarımızın ürünlerini, pazarlarını, satış stratejilerini kendi kendilerine geliştirebilecekleri bir alt yapıya sahip olmalarını amaçlıyoruz. Ürün geliştirmede, tasarım yeteneklerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve satış çabalarında kendilerini geliştirmelerine destek olmak en büyük arzumuzdur." diye konuştu. - ADANA

Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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