İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı - Son Dakika

İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı

İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka'da 1593 çalışanını işten çıkarttı.

İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka'da 1593 çalışanını işten çıkarttı.

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SAS'ın Danimarka'daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176'sı pilot, 684'ü kabin personeli, 586'sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari olmak üzere toplam 1593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.

Beck-Hansen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) SAS'ı çok şiddetli etkilediğini ve SAS'ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı.


Hava yolu yolcuğuna talebin 2022 yılında artmasını beklediklerini kaydeden Beck-Hansen, bu nedenle zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.


Beck-Hansen, SAS'ın Norveç ve İsveç'te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.

Halkla İlişkiler, Beck Hansen, Danimarka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:39 Kaynak: AA

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