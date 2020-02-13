İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi - Son Dakika

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

31 dakika önce

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS), yayımladığı reklam filmi, bölge ülkelerinden gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi, System.String[]

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS), yayımladığı reklam filmi, bölge ülkelerinden gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

İskandinavya ülkelerinde yaşayan insanların farklı ülkelere yolculuk yaparak o ülkelerin kültürel zenginliğine öğrenmelerini tavsiye eden reklam filminde "Çavdar ekmeğini ve köfteyi Türkiye'den, demokrasiyi Yunanistan'dan, doğum iznini İsviçre'den, yaz ortası bayramı Almanya'dan aldık. Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şeyi yok." şeklinde cümleler yer aldı.


Aftonbladet gazetesinin haberine göre, reklam filminin, "SAS kendi köklerinden nefret ediyor" şeklinde sosyal medyada yüzlerce tepki çeken yorum aldığı bildirildi.

İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Genel Sekreteri Richard Jomshof, sosyal medya hesabından "Hangi gerçekler? Saçmalık dolu şeytani nefret saçan bir reklam." yorumunda bulundu.


Tepkiler üzerine bir açıklama yayımlayan şirket, filmin arkasında olduklarını ama tepkiler nedeniyle filmin videosunun sosyal medyadan kaldırıldığını duyurdu.


Şirketin Pazarlama Müdürü Martin Adonis ise İskandinavyalı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Yurt dışına giden yolcular farklı kültürlerden ilham alarak, yaşadıkları zenginlikleri eve getirmek istiyorlar. Eğer dünyanın farklı ülkelerinde olup bitenlere merak duymasaydık, İskandinavya ülkeleri bugünkü konumunda olamazdı " değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan iki sene önce de İsveç'in Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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