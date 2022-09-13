İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa, hedeflerini anlattı

İskeçe'de, halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilen yeni Müftü Mustafa Trampa, Türkçe eğitime ciddi anlamda darbe vurulduğunu ve Türkçe ders saatlerinin giderek kısaltıldığını belirterek, "Haklılığımızı her yerde anlatmaya çalışacağız." dedi.

Batı Trakyalı Türk Azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin temmuz ayında hayatını kaybetmesinin ardından 9 Eylül Cuma günü yapılan seçimlerde halkın desteğinin büyük çoğunluğunu alarak İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Azınlık okullarının modern eğitim seviyesine ulaşması gerektiğine vurgu yapan Trampa, "Özellikle Türkçe eğitime ciddi anlamda darbe vuruldu. Gittikçe Türkçe ders saatleri kısaltıldı, bu anlamda verilen yetersiz eğitimi ve bu yetersizliğe sebep olan anlayışı görüyoruz." dedi.

Trampa, yaşanan modern çağda dünyadaki her çocuğun hak ettiği gibi, Müslüman Türk Azınlık çocuklarının da kaliteli eğitimi hak ettiğinin altını çizerek, yetkilileri bu konuda duyarlı davranmaya çağırdı.

Yeni dönem görevinde Batı Trakya Azınlığının sosyal sorunlarına da eğilmeyi hedefleyen Trampa, "Küreselleşen dünyada insanları, gençleri ve çocukları olumsuz etkileyen birçok faktör var. İnsanı saptıran, insanı kötü yollara düşüren farklı kültürler mevcut. Bunlara sosyal medya aracılığıyla çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz bu kültür sizin temel değerlerinizle çelişiyor. Bu sorunun önüne geçmek için aile ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar en önemli hizmetlerinden birinin yetim çocuklara ve öğrencilere sahip çıkmak olduğunu dile getiren Trampa, bu hususta da hizmet sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Trampa, müftülüğe bağlı camilerdeki din görevlilerinin çok iyi hizmetler sunduğunu belirterek, bundan sonra da halkın her alandaki sorunlarını çözmek için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi.

İskeçe Müftüsü merhum Ahmet Mete'den bayrağı devraldıklarını, bu bayrağı daha da yükseklere taşımak için çok çalışacaklarını ifade eden Trampa, "Bugün itibarıyla üstlendiğimiz bu emaneti en güzel şekilde gerek Yunanistan'da gerek ana vatan Türkiye'de ve gerekse uluslararası arenada anlatacağız. Haklılığımızı her yerde anlatmaya çalışacağız." dedi.

Batı Trakya ve Türkiye'den gazete ve basın kuruluşlarının müftü seçimlerini büyük bir duyarlılıkla takip ettiğine dikkati çeken Trampa, "Basının bu konuya gereken hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun kılmıştır." diye konuştu.