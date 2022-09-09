İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi - Son Dakika
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İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

09.09.2022 18:47
İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

YUNANİSTAN'da Batı Trakyalı Türklerin yaşadığı İskeçe kentinde yapılan seçimde Mustafa Trampa, İskeçe Müftülüğüne seçildi.

YUNANİSTAN'da Batı Trakyalı Türklerin yaşadığı İskeçe kentinde yapılan seçimde Mustafa Trampa, İskeçe Müftülüğüne seçildi.

Yunanistan'da Batı Trakyalı Türklerin yaşadığı İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 14 Temmuz'da hayatını kaybetti. Mete'nin ölümünün ardından bugün İskeçe'de yapılan müftülük seçiminde Mustafa Trampa ile Mustafa Kamu, aday oldu. İskeçe'de 83 camide yapılan seçimde toplam 7 bin 320 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 2 bin 570'ini Mustafa Kamu alırken, 4 bin 750 oy alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin yeni seçilmiş müftüsü oldu. İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Değerli Batı Trakya Türk Azınlığı mensupları; Batı Trakya Türk azınlığının gasbedilen hakları için müftü seçildiği 31 Aralık 2006 tarihinden bu yana verdiği mücadeleyle azınlığımızın sembol isimlerinden biri olarak hatırlayacağımız faziletli İskeçe müftümüz Ahmet Mete'nin 14 Temmuz 2022 tarihinde ebediyete intikal etmesiyle boşalan müftülük makamı için seçimler bugün Cuma namazı saatinde yapılmıştır. Müftü seçimi 83 camide gerçekleştirilmiş olup, bu çerçevede soydaşlarımızca toplam 7 bin 320 oy kullanılmış ve bu oyları 4 bin 750'sini alan Mustafa Trampa yeni İskeçe Müftüsü olarak seçilerek, görevine başlamıştır. Seçimin sorunsuz bir şekilde hiçbir gerginliğe yer vermeden geçmesi ve İskeçeli soydaşlarımızın büyük ilgi ve yüksek katılımı müftülük meselesinin bu toplum için büyük bir önem arz ettiğinin açık bir göstergesidir. Azınlık davasına cesur ve bilinçli bir şekilde sahip çıkan İskeçeli Müslüman Türklere bu kararlı duruşlarından dolayı tüm kamuoyu önünde takdir ve şükranlarımızı sunarız. Bu vesileyle, ülkemiz Yunanistan yetkililerine, müftülük meselesinde atılmış olan yanlış adımların bir an önce düzeltilmesini, konuya azınlığın görüş ve taleplerini dikkate alan bir çözüm getirilmesi hususunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Batı Trakya, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi - Son Dakika

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