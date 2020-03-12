İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'den Fetih Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'den Fetih Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'den Fetih Müzesi'ne ziyaret

6 saat önce

İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Osmangazi Belediyesi'nin tarih ve kültür hizmeti Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'den Fetih Müzesi'ne ziyaret, System.String[]

İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Osmangazi Belediyesi'nin tarih ve kültür hizmeti Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde ağırladı. Müzenin mimarisi ve teknik özellikleri hakkında Müftü Ahmet Mete'ye bilgi veren Dündar, konuğunu daha sonra dev kubbe içine çıkardı. Bursa'nın fethinin anlatıldığı panoramik resmi hayranlıkla inceleyen Ahmet Mete, adeta tarihi bir yolculuğa çıktığını belirtti. Ahmet Mete, "Tarihimizi gelecek nesillere aktaran çok önemli bir eser olmuş. Bursa'nın fetih günü çok farklı bir şekilde gösteriliyor. Bu güzel müzeyi kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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