İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı

Yunanistan'da yoğunlukla Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti.

2007 YILINDAN BU YANA GÖREVDEYDİ

İskeçe Müftülüğü görevini 2007 yılından bu yana yürütün Mete, yarın kentte düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan Ahmet Mete'nin ölümü, Batı Trakyalı Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP MESAJ YAYINLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı taziye mesajında, "Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi. Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Ahmet Mete'nin yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'nin her zaman hayırla ve duayla anılacağını ifade etti.