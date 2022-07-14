İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı - Son Dakika
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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı

14.07.2022 15:14

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İskeçe kentinin müftüsü 57 yaşındaki Ahmet Mete, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahmet Mete'nin eşi Atike Mete'yi arayarak taziyelerini iletti. Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan Ahmet Mete'nin ölümü, Batı Trakyalı Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yunanistan'da yoğunlukla Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti.

2007 YILINDAN BU YANA GÖREVDEYDİ

İskeçe Müftülüğü görevini 2007 yılından bu yana yürütün Mete, yarın kentte düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan Ahmet Mete'nin ölümü, Batı Trakyalı Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti

TBMM BAŞKANI ŞENTOP MESAJ YAYINLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı taziye mesajında, "Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum" dedi.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi. Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Ahmet Mete'nin yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'nin her zaman hayırla ve duayla anılacağını ifade etti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı - Son Dakika

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