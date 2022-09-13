ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022

13.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022

İskeçe'nin yeni Müftüsü Mustafa Trampa, hedeflerini anlattı: "Türkçe eğitime ciddi anlamda darbe vuruldu.

6 Nisan 1920

1- İskeçe'nin yeni Müftüsü Mustafa Trampa, hedeflerini anlattı:

"Türkçe eğitime ciddi anlamda darbe vuruldu. Gittikçe Türkçe ders saatleri kısaltıldı"

"Haklılığımızı her yerde anlatmaya çalışacağız"

(Ayhan Mehmet/İskeçe) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lityumda bir yılda yüzde 355 artan fiyatlar, elektrikli araçların büyüme hızını yavaşlatabilir

Lityumun ton başı fiyatı 31 Ağustos 2021'deki 13 bin 154 dolar seviyesinden, 31 Ağustos 2022'de ton başı 59 bin 928 dolara yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Analisti Tae-Yoon Kim:

"Yeni tedarik kapasitesi oluştukça fiyatlar biraz da olsa düşüş gösterecektir. Bu nedenle maden tarafından ziyade işleme ve rafineri tarafında tedarik açısından daha fazla baskı var"

"Elektrikli araç satışları artmaya devam eder ama yüksek fiyatlar, satışların büyüme hızını sekteye uğratabilir"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Grafikli)

3- Antalya farklı mimarideki otelleriyle de turist çekiyor

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya uçak, gemi, saray, şato gibi inşa edilen tesisleriyle de turizmde öne çıkıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Farklı konseptteki tesisler kentin turizmine, tanıtımına önemli ölçüde değer katıyor"

(Bekir Bektaş-Hatice Özdemir Tosun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Batı Trakya Türklerine yönelik ayrımcılık bitmiyor

Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu:

"(Batı Trakyalı 16 yaşındaki Türk gencini, 26 Ağustos'ta 20 Yunan'ın darbetmesiyle ilgili) Saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk, bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' ifadesi saldırganların bilinçaltındaki düşüncelerini gözler önüne seriyor"

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu: "Türk olduğumuzu söylüyoruz ancak Yunanistan, Batı Trakya'da Türk azınlığın varlığını inkar ediyor. Ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız"

Gümülcineli kız lise öğrencisi: "Okulda arkadaşlarımla Türkçe konuşurken, Yunanlar 'Burası Türkiye değil. Türkçe konuşmak istiyorsan Türkiye'ye git' diye tepki gösterdi"

(Ayhan Mehmet/Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli motokrosçu Irmak Yıldırım'ın hedefi Avrupa'da madalya:

"Hedefim ilk etapta Türkiye şampiyonu olmak. En büyük hayalimse Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e girerek ülkeme madalya ile dönmek"

"Ülkemizde yeteri kadar parkur yok. Futbola, basketbola, voleybola gösterilen özenin bize de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Finlandiya Başbakanı Marin, Türkiye ile sık sık görüştüklerini söyledi Finlandiya Başbakanı Marin, Türkiye ile sık sık görüştüklerini söyledi Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2) Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2) Son dakika gündem: Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok Son dakika gündem: Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:07:41. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement